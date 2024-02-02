В Саудовской Аравии отреагировали на эпизод с участием Манчини в серии пенальти

Глава Федерации футбола Саудовской Аравии Ясер Аль-Мишааль прокомментировал эпизод с участием наставника сборной Роберто Манчини в матче Кубка Азии с национальной командой Южной Кореи. Итальянский наставник не досмотрел серию пенальти с участием своих подопечных и ушёл в подтрибунное помещение.

«Уход тренера до окончания матча абсолютно неприемлем. Мы обсудим с ним, почему это произошло. Манчини имеет право объяснить свой поступок, и тогда мы примем решение о соответствующих действиях», – сказал Аль-Мишааль в интервью AlkassTVSports.

30 января завершился матч 1/8 финала Кубка Азии между национальными командами Саудовской Аравии и Южной Кореи. Встреча прошла на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне (Катар). Главным арбитром встречи являлся Ильгиз Танташев из Узбекистана. Матч закончился со счётом 1:1 в основное и дополнительное время, а в серии пенальти сильнее оказались южнокорейцы (4:2).