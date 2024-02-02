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Шалимов: в «Спартаке» сейчас некому задать Абаскалю профессиональные вопросы

Шалимов: в «Спартаке» сейчас некому задать Абаскалю профессиональные вопросы
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Бывший тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов высказался о работе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля. Сегодня, 2 февраля, Шалимову исполняется 55 лет.

«Амарал — это селекция. В «Бенфике» Руй Кошта был спортивным директором: он выбирал тренера и общался и с ним, и с руководством. Да, по должности Амарал тоже спортдир, но я думаю, что он больше будет на трансферы ориентирован. А руководству нужно думать, каким образом контролировать происходящее в команде. Это самое важное. Трансферы — тоже сложная тема, но, на мой взгляд, более открытая.

Аудит — громкое слово, но руководству нужно понимать, что происходит в коллективе, и если есть проблемы, то в чём они. Для этого нужна фигура. А Амарал ещё парень молодой и больше по селекции. Сейчас Абаскалю некому в клубе задать профессиональные вопросы. А они нужны для того, чтобы понимать, что происходит, и привести всё в порядок», — рассказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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