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Экс-тренер «Краснодара» Шалимов рассказал, как изменилась команда при Ивиче

Экс-тренер «Краснодара» Шалимов рассказал, как изменилась команда при Ивиче
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Бывший тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Урала» Игорь Шалимов рассказал, как изменилась краснодарская команда под руководством Владимира Ивича.

«По тактике три часа разговаривать можно. Когда я был в «Краснодаре», команде было просто некомфортно находиться без мяча: сразу начинали прессинговать. Сейчас они намного комфортнее в таких ситуациях себя чувствуют: просто выстраиваются и могут спокойно пять минут играть в обороне в ожидании быстрой атаки. Кстати, «Зениту» с ЦСКА это тоже свойственно: забив гол, они могут сесть назад и не пытаться быстро отнять мяч, просто ожидая ошибки соперника. В итоге-то ты её всё равно дождёшься.

Такая манера игры рациональная и по-своему правильная. Но, допустим, «Сити» в такой футбол не может играть. Они не ждут ошибки соперника, а заставляют ошибаться. Но это лучший клуб Европы. А «Краснодар» часто не выдвигается на чужую половину поля: в эконом-режиме обороняется и после отбора выбегает в быструю атаку. Команда стала более прагматичной, это правда», — рассказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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