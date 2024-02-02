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Победный гол Кобби Майну — в видеообзоре матча «Манчестер Юнайтед» с «Вулверхэмптоном»

Победный гол Кобби Майну — в видеообзоре матча «Манчестер Юнайтед» с «Вулверхэмптоном»
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Официальный YouTube-канал «Манчестер Юнайтед» выложил видеоролик лучших моментов матча 22-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (4:3).

Проходившая на стадионе «Молине» встреча завершилась победой «красных дьяволов» благодаря голу воспитанника академии «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну в компенсированное время. К 85-й минуте манкунианцы вели в счёте 3:1, а уже на 90+5-й на табло горели цифры 3:3. Майну забил на 90+7-й минуте.

Права на видео принадлежат The Football Association

После 22 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Вулверхэмптон» занимает 11-е место. В матче первого круга «дьяволы» также обыграли «волков» (1:0), в той встрече единственный гол забил Рафаэль Варан.

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