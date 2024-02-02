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Экс-тренер «Локо» Николич: уровень россиян в РПЛ вырос. Лига всё равно яркая

Экс-тренер «Локо» Николич: уровень россиян в РПЛ вырос. Лига всё равно яркая
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Бывший главный тренер «Локомотива», а ныне наставник «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.

«В России физически ярче команды, чем в ОАЭ. Не знаю, насколько упал уровень РПЛ. Считаю, что всё равно уровень РПЛ — очень яркий.

Мне кажется, что упал уровень иностранцев, а уровень русских — нет. Может, даже и вырос», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Марко Николич тренирует «Шабаб Аль-Ахли» из Объединённых Арабских Эмиратов с 2023 года. Ранее сербский специалист работал с московским «Локомотивом», под его руководством железнодорожники стали бронзовыми призёрами Российской Премьер-Лиги и обладателями Кубка страны в сезоне-2020/2021.

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