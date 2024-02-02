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Президент «Барселоны»: Суперлига предлагает клубам по 100 миллионов за участие

Президент «Барселоны»: Суперлига предлагает клубам по 100 миллионов за участие
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном старте Европейской Суперлиги в ближайшие сезоны.

«Старт Суперлиги? Если это будет не в сезоне-2024/2025, то в сезоне-2025/2026. Мне всё равно, если англичан не будет на турнире. Суперлига предлагает клубам по 100 миллионов просто за участие в турнире. Они не смогут заработать такие деньги, даже если выиграют Лигу чемпионов.

«Барса», «Реал», «Интер», «Милан», «Наполи», «Рома», «Марсель», три голландские команды, «Брюгге» и «Андерлехт». Это уже 12 команд», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Ранее было объявлено о воссоздании проекта Европейской Суперлиги — соревнования, в котором могли бы принимать участие клубы из любых европейских чемпионатов. В декабре Суд Европейского Союза постановил, что ФИФА и УЕФА не обладают монополией на проведение соревнований.

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