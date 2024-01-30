Договариваются с грандами и не исключают участие клубов РПЛ. Суперлига ещё жива

Думаете, проект Суперлиги после массового отказа топ-клубов от турнира заглох? Нет! Боссы соревнования продолжают работу по привлечению команд и созданию наиболее комфортного формата как для футболистов, так и для болельщиков. Что же происходит с проектом? Отвечает руководство Суперлиги.

21 декабря Европейский суд постановил: правила УЕФА, запрещающие создание такого соревнования, как Суперлига, противоречат законодательству ЕС. «Суд отмечает, что организация межклубных футбольных соревнований и использование прав СМИ совершенно очевидно являются экономической деятельностью.

Поэтому ФИФА и УЕФА должны соблюдать правила соревнований и уважать свободу действий, даже несмотря на то что экономическое развитие спорта имеет определённые специфические характеристики», – говорится в заявлении суда. После этого боссы Суперлиги выкатили новый формат турнира. Однако решение суда не вызвало энтузиазма у клубов. Многие команды европейских топ-5 лиг выпустили заявления, отметив, что выступают против Суперлиги.

Интересно, что в конце декабря 2023 года УЕФА попросил Европейский суд изменить пресс-релиз по делу о Суперлиге. Причина: по мнению организации, он «неточный» и «противоречит» постановлению суда, что позволило сторонникам Суперлиги интерпретировать его как свою победу. Боссы Суперлиги в ответ обвинили УЕФА в давлении на суд. Но в конце прошлого и начале текущего года боссы нового соревнования занимались не только судебными вопросами.

В инфополе попадали слова гендиректора Суперлиги Бернда Райхарта, дипломатично отвечавшего на многие вопросы. Например, он рассказал об успешных переговорах с командами: «У нас был очень позитивный разговор со многими клубами. Некоторые из них не хотят публиковать информацию. Клубы сказали мне, что они уже сделали официальные заявления, при этом даже не упомянув Суперлигу. Похоже на то, как руководители говорят: «Этот тренер остаётся с нами навсегда».

Бернд Райхарт Фото: EPA/TASS

Анас Лаграри, являющийся соучредителем компании A22 Sports Management, владеющей Европейской Суперлигой, заявил, что были проведены переговоры с 50 клубами и ответили «да» 20 из них. «Я не хочу называть имена, потому что не хочу их разоблачать. С 21 декабря мы поговорили примерно с 50 различными клубами. Около 20 из них очень, очень мотивированы проектом. У нас уже достаточно клубов, чтобы начать. Мы очень заняты переговорами с различными командами, фанатскими ассоциациями, игроками и людьми, которые вовлечены в футбол на повседневной основе. Все они призывают нас лучше понять этот проект, потому что, поскольку предлагать альтернативу возможно и законно, участники хотят работать. Мы можем работать вместе, чтобы улучшить футбол», — приводит слова Лаграри Ouest France.

Издание El Espanol также сообщало, что «в ближайшие месяцы Суперлига начнёт новый раунд переговоров с клубами, в которых объяснит как бизнес-план, так и основные принципы в спортивной сфере». Также испанское СМИ отметило, что несколько клубов, выразивших поддержку УЕФА после решения суда, уже связались с A22 Sports Management, чтобы начать обсуждение о присоединении к проекту. В общем, боссы Суперлиги терпеливо и дипломатично ведут работу по изменению отношения команд к проекту.

Также Лаграри высказался о бесплатных трансляциях, анонсированных ранее: «Зачем платить € 40, 50, 60 или 170 в месяц, как в Испании, за возможность смотреть футбол, когда можно делать это бесплатно? Я слышал: «У вас будет один бесплатный матч в день» или «Вы будете показывать бесплатно три месяца, а затем нам придётся платить». Нет. Все матчи будут бесплатными навсегда. Gmail, WhatsApp и Instagram (соцсеть, признанная в России экстремистской. – Прим. «Чемпионата») — бесплатные. Но они приносят много денег от каждого пользователя», – сказал генеральный секретарь Суперлиги Анас Лаграри.

Все трансляции матчей будут бесплатными Фото: Catherine Ivill/Getty Images

А Райхарт отмечал, что новый турнир лучше текущей системы еврокубков: «Этот вопрос я часто задаю: пожалуйста, объясните, что в нынешней системе [еврокубков] нужно сохранить, потому что это важно для вашего клуба. Чётких ответов я пока не получал. При текущей системе еврокубки не предлагают клубам то, что им нужно, чтобы стать сильнее и устойчивее в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Команды выступают в чемпионатах, которые становятся всё менее и менее конкурентоспособными, потому что выходят на ТВ-рынки, на которых не могут навязать борьбу, например, АПЛ. Им приходится надеяться на еврокубки как на вторую экономическую опору».

Суперлига всё же запустится? Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Возможно ли участие в Суперлиге клубов из РПЛ?

УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков. Станет ли это делать Суперлига в случае запуска турнира? Пресс-служба А22 Sports всё разъяснила «Спорт-экспрессу».

А22 Sports компания-создатель Суперлиги «A22 представила новое предложение по проведению европейских клубных соревнований среди мужчин и женщин. Процесс квалификации к соревнованиям, безусловно, является важнейшим элементом формата, и на данный момент необходимо провести дополнительную работу и диалог с клубами и лигами, чтобы проработать точные детали. Доступ в Европейскую Суперлигу должен быть одинаково открытым для всех лиг и определяться на основе результатов клубов во внутренних соревнованиях. Окончательные критерии доступа будут определять клубы-участники».

Информацию о потенциальном появлении российских клубов в Суперлиге прокомментировал президент РПЛ Александр Алаев: «С клубами я не общался. Во-первых, можно относиться к этому по-разному, но мы остаёмся членами УЕФА и должны соблюдать устав. Во-вторых, чтобы обсуждать что-то с клубами, мне нужно получить информацию, документы. Я не тот человек, который будет звонить клубному руководителю и спрашивать, что он думает о такой-то публикации в прессе. Будет какое-то обращение – мы проанализируем его на предмет соответствия уставам РФС и УЕФА. После этого можно будет размышлять об этом».

Пока что перспектива запуска Суперлиги выглядит туманной. А участие российских команд в ней – тем более. Посмотрим, что изменится в ближайшее время.