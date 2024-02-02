Президент «Урала» Иванов назвал причины ухода нападающего Юшина из клуба

Президент «Урала» Григорий Иванов назвал причины ухода нападающего Александра Юшина из екатеринбургского клуба.

«Во-первых, у него заканчивается контракт. Во-вторых, он мог не попадать в состав. Мы пошли ему навстречу, чтобы он играл. А играть ему надо обязательно. Он хороший парень, много помог нашей команде. Мы ему очень благодарны за это. Конечно, расстались в хороших отношениях. У нас со всеми игроками хорошие отношения», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Юшин провёл за «Урал» 19 матчей во всех турнирах (13 — в Российской Премьер-Лиге, шесть — в Кубке страны). На счету Александра один гол и одна результативная передача. Ранее футболист выступал за «Нефтехимик», «Калугу» и ряд других клубов из низших российских дивизионов.