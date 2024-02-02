Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Мальорка. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Урала» Иванов назвал причины ухода нападающего Юшина из клуба

Президент «Урала» Иванов назвал причины ухода нападающего Юшина из клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов назвал причины ухода нападающего Александра Юшина из екатеринбургского клуба.

«Во-первых, у него заканчивается контракт. Во-вторых, он мог не попадать в состав. Мы пошли ему навстречу, чтобы он играл. А играть ему надо обязательно. Он хороший парень, много помог нашей команде. Мы ему очень благодарны за это. Конечно, расстались в хороших отношениях. У нас со всеми игроками хорошие отношения», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Юшин провёл за «Урал» 19 матчей во всех турнирах (13 — в Российской Премьер-Лиге, шесть — в Кубке страны). На счету Александра один гол и одна результативная передача. Ранее футболист выступал за «Нефтехимик», «Калугу» и ряд других клубов из низших российских дивизионов.

Материалы по теме
«Урал» объявил о переходе Александра Юшина в «Родину»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android