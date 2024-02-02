Агент Чистякова: адаптация Дмитрия в «Сочи» проходит отлично

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы центрального защитника Дмитрия Чистякова, рассказал, как проходит адаптация его клиента в «Сочи», за который он будет выступать на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Адаптация Дмитрия проходит отлично, его здорово приняли в команде. Рабочий процесс идёт, никаких проблем. Он уже сыграл матч против молодёжки «Сочи», постепенно вкатывается, привыкает к требованиям Морено. Всё хорошо у него», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

Напомним, Чистяков является игроком санкт-петербургского «Зенита», контракт с которым у него рассчитан до лета 2025 года. О том, что до конца нынешнего сезона 30-летний футболист будет выступать в составе «Сочи», было объявлено 14 января. В нынешнем сезоне, играя за сине-бело-голубых, Чистяков принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности защитник провёл на поле 415 минут.