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Тренер сборной Казахстана Магомед Адиев посетил матч «Сочи» — «Ахмат»

Тренер сборной Казахстана Магомед Адиев посетил матч «Сочи» — «Ахмат»
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В эти минуты проходит контрольный матч, в котором встречаются «Сочи» и грозненский «Ахмат». Команды играют в Турции. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0. Встречу посетил главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев. Об этом в социальных сетях сообщила пресс-служба «Ахмата».

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
02 февраля 2024, пятница. 16:30 МСК
Сочи
Сочи, Россия
Окончен
0 : 0
Ахмат
Грозный, Россия

Фото: ФК «Ахмат»

«Главный тренер сборной Казахстана, экс-форвард грозненцев Магомед Адиев на матче «Ахмат» — «Сочи», — написано в заявлении «Ахмата».

Напомним, «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков после 18 матчей. «Сочи» находится на последней, 16-й строчке. Команда заработала 11 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков.

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