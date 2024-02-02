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Булыкин назвал лучшего руководителя в истории «Локомотива»

Булыкин назвал лучшего руководителя в истории «Локомотива»
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Бывший нападающий «Локомотива» и экс-советник президента железнодорожников Дмитрий Булыкин назвал лучшего руководителя в истории московского клуба. Он выделил Илью Геркуса, при котором у «Локомотива» были и трофеи, и памятные моменты. Также он выделил Владимира Филатова и пошутил про Александра Плутника.

«Лучший руководитель в истории «Локомотива»? Плутник! Ха-ха, да нет, конечно (смеётся). Надо оценивать по наградам, по трофеям. Наверное, назову Илью Геркуса. Всё-таки были и трофеи, и памятные моменты, и грамотные действия. Последнее чемпионство же при нём было.

Почему не Филатов? Это было давно, я уже и не знаю. Ну, давайте скажу, что у меня две кандидатуры. Всё-таки при нём «Локомотив» перестал быть «пятым колесом» в Москве, вырос в чемпиона», — приводит слова Булыкина Legalbet.

В нынешнем сезоне «Локомотива» к зимнему перерыву занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники набрали 31 очко в 18 матчах.

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