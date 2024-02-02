Ла Лига проведёт экспертизу с целью выяснить, называл ли Беллингем насильником Гринвуда

Ла Лига обратится к экспертам по чтению губ с целью установить, называл ли полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем насильником крайнего нападающего «Хетафе» и соотечественника Мэйсона Гринвуда во время очного матча команд 20-го тура чемпионата Испании (2:0), который состоялся вчера, 1 февраля. Об этом сообщает Relevo.

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Ранее в СМИ появилась информация, что данный инцидент произошёл после жёсткого единоборства между футболистами во время матча. После него представители «Хетафе» обратились к делегату Ла Лиги с просьбой включить этот момент в протокол матча.

Напомним, Гринвуд является игроком «Манчестер Юнайтед», который перешёл в «Хетафе» в минувшем сентябре на правах аренды. До того, как присоединиться к испанскому клубу, английский футболист не выходил на поле более 18 месяцев после ареста по подозрению в попытке изнасилования и нападения.