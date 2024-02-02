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Беллингем назвал Гринвуда насильником по ходу игры между «Реалом» и «Хетафе»

Беллингем назвал Гринвуда насильником по ходу игры между «Реалом» и «Хетафе»
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Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем назвал своего соотечественника, футболиста «Хетафе» Мэйсона Гринвуда, насильником во время игры 20-го тура чемпионата Испании (2:0), которая состоялась 1 февраля. Об этом сообщает издание Cadena SER.

По информации источника, случилось это после жестокого единоборства между футболистами. «Хетафе» обратился к делегату Ла Лиги с просьбой включить этот момент в протокол матча. Напомним, Гринвуд играет за «Хетафе» на правах аренды с осени прошлого года. 21-летний Мэйсон — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Гринвуд не выступал за «дьяволов» более 18 месяцев после ареста по подозрению в попытке изнасилования и нападения. Беллингем перебрался в мадридский «Реал» только прошлым летом. В 19 матчах Ла Лиги 20-летний англичанин забил 14 голов и сделал три результативные передачи.

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