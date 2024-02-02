Ширинбеков: если футболисты «Торпедо» будут гулять по полю, то в РПЛ не выйдут

Бывший футболист «Торпедо» и экс-тренер второй команды автозаводцев Олег Ширинбеков высказался о турнирных перспективах московского клуба в сезоне-2023/2024. Он выразил надежду, что «Торпедо» сможет вернуться в РПЛ по итогам текущего сезона.

«Надеюсь, что «Торпедо» сможет выйти в РПЛ в этом сезоне. Может быть, новый тренер будет вести команду вперёд. Если футболисты будут отдаваться на 200 процентов, то будет и результат. А если будут гулять по полю, то ничего и не достигнут. Всё у них в руках и ногах. Главное — отношение», — сказал Ширинбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, «Торпедо» набрало 27 очков за 20 сыгранных матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги.