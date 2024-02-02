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«Наполи» исключил Зелиньского из заявки в ЛЧ, игрок ведёт переговоры с «Интером» — Романо

«Наполи» исключил Зелиньского из заявки в ЛЧ, игрок ведёт переговоры с «Интером» — Романо
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«Наполи» исключил полузащитника Петра Зелиньского из заявки на плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

По сведениям источника, «Интер» ведёт переговоры о подписании Зелиньского в качестве свободного агента в июне.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Польши отклонил предложение «Наполи» о продлении контракта. Отмечалось, что неаполитанцы предложили Зелиньскому зарплату в размере € 5 млн («Интер», в свою очередь, готов платить хавбеку только € 4,5 млн за сезон).

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Наполи» встретится с «Барселоной».

В текущем сезоне итальянской Серии А 29-летний Пётр Зелиньски провёл 19 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и оформил две результативные передачи. Также на его счету шесть игр и один гол в Лиге чемпионов.

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