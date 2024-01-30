«Это сильно его разозлило». Арустамян — о причинах ухода Спаллетти из «Наполи»

Спортивный журналист Нобель Арустамян рассказал о причинах ухода Лучано Спаллетти из «Наполи».

«Почему Де Лаурентис (владелец «Наполи». — Прим. «Чемпионата») уволил Спаллетти? Насколько я знаю, в марте прошлого года, когда в Серии А они оторвались очков на 15-20, а в Лиге чемпионов играли с «Миланом», в команде начались проблемы из-за деления успеха. Де Лаурентис увлёкся пиаром, стал лезть в команду, а мы знаем, в том числе по «Зениту», что Спаллетти любит контролировать раздевалку. Это его территория, он главный в команде.

Президент стал влиять на раздевалку. Говорил ли он отдельно с игроками? Конечно, читал в итальянской прессе, сам знаю. Спаллетти говорил, что нужно продлить контракты с Осимхеном и Кварацхелией, подразумевая, что игроки этого заслужили. Де Лаурентис этого не делает. Обещает одно, а делает другое. Была ещё история с ростом влияния посторонних людей из окружения президента на команду. Это становилось проблемой для Спаллетти.

Ещё Лучано обидело, что у него был автоматический пункт продления контракта, но его уведомили о продлении через e-mail. Это его сильно разозлило: он, видимо, хотел внимания, встречи», — сказал Арустамян в выпуске на YouTube-канале журналиста Геннадия Орлова.