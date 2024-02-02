Мамаев: хочу, чтобы Галицкий выиграл чемпионство — классный мужчина и руководитель

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев хочет, чтобы краснодарский клуб стал чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

«За футболом не всегда получается следить. Хочу, чтобы Галицкий выиграл чемпионство. Человек этого заслуживает. Огромное к нему уважение, классный руководитель и мужчина. Дай бог, чтобы всё получилось, команда сделала подарок», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 38 очков и на текущий момент занимает первое место. На второй строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», заработавший 36 очков после 18 игр РПЛ. На третьем месте идёт московское «Динамо», которое набрало 32 очка после аналогичного количества матчей.