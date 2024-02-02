Сергей Силкин: в теории Джикия мог бы помочь «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин предположил, что защитник «Спартака» Георгий Джикия мог бы помочь бело-голубым.

«В теории Джикия мог бы помочь «Динамо», но в последнее время Георгий играл с ошибками. Это не очень хорошо для защитника. Ошибки были результативные. Нужен надёжный защитник.

Джикия по делу проиграл конкуренцию Бабичу? Да. Георгий не воспользовался теми шансами, которые у него были», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Георгий Джикия провёл шесть матчей. Также на счету защитника три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 30 очков за 18 матчей.