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Тренер «Динамо» Личка рассказал, какими иностранными языками он владеет

Тренер «Динамо» Личка рассказал, какими иностранными языками он владеет
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о важности знания нескольких языков для работы в профессиональном футболе.

«Я знаю множество языков? Да, это мой большой плюс. Ты можешь поговорить с новым игроком, потому что кто-то, условно, может хотя бы на минимальном уровне знать английский. И вот ты общаешься с ним на этом языке, идёт контакт. У меня в команде сколько, шесть латинских футболистов? Я с ними без проблем говорю и шучу на испанском, сразу чувствуется, как они становятся ближе к команде.

Паршивлюк вроде бы тоже говорит на испанском. У Смолова английский в 100 раз лучше моего, он вообще топ. Поэтому когда ты знаешь языки, ты сможешь договориться в любой стране», — сказал Личка в интервью на YouTube-канале ФК «Динамо».

Напомним, Личка возглавил «Динамо» минувшим летом. После 18 туров чемпионата России московский клуб набрал 32 очка и занимает третье место.

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