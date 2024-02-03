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Определились два участника 1/2 финала Кубка африканских наций

Определились два участника 1/2 финала Кубка африканских наций
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Завершился первый игровой день 1/4 финала Кубка африканских наций. По его итогам стали известны два участника полуфинальной стадии турнира.

Участие в полуфинале соревнований гарантировали национальные команды Нигерии и ДР Конго.

Сегодня, 3 февраля, сборная Мали сыграет с командой Кот-д'Ивуара, а Кабо-Верде встретится с ЮАР.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала, которая в финальном матче обыграла национальную команду Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0 (пен. 4:2).

В 2024 году Кубок Африки проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Матчи турнира проводятся на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро).

Календарь Кубка Африки
Турнирная сетка Кубка Африки
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