Источник: Кобби Майну может получить улучшенный контракт от «Манчестер Юнайтед»

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну может получить улучшенный контракт в качестве вознаграждения от клуба. Об этом сообщил Daily Mail.

По данным издания, больше всего руководство клуба и «товарищей по команде» впечатлило в юном футболисте, как он смог адаптироваться к обстановке в команде, «демонстрируя уверенность и самообладание не по годам».

Сейчас руководство клуба не рассматривает перспективу покупки ещё одного игрока, а намерено сосредоточить внимание на том, чтобы Майну «поддерживал прогресс под руководством менеджера Эрика тен Хага», благодаря которому он стал признанным игроком команды, отмечает Daily Mail.

Кобби Майну 18 лет. Контракт с «Манчестер Юнайтед» он заключил 9 февраля 2023 года. Издание Capology писало, что сумма контракта с Майну составила £ 520 тыс.

В январе текущего года футболист отыграл четыре матча: два в Кубке Англии и два в чемпионате. Также он забил два гола: первый позволил «Манчестер Юнайтед» сравнять счет в игре против «Ньюпорта», а второй принес на 90+7 минуте победу над «Вулверхэмптоном». По итогам месяца Майну был признан лучшим футболистом клуба по версии болельщиков. По результатам голосования полузащитник набрал 63% и уверенно обошел других претендентов на награду — за Бруну Фернандеша отдали свои голоса 21% опрошенных, а за Алехандро Гарначо 16%. Кроме того, по итогам сезона-2022/2023 футболист был удостоен приза имени Джимми Мерфи как лучший молодой игрок года.

1 февраля в матче 22-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» «Манчестер Юнайтед» выиграл со счётом 4:3. В составе победителей по голу забили Маркус Рэшфорд, Расмус Хойлунд, Скотт Мактоминей и Кобби Майну.

У «волков» забилии Пабло Сарабия (с пенальти), Макс Килман и Педру Нету. По результатам матча «Манчестер Юнайтед» поднялся на седьмое место. «Вулверхэмптон» занимает 11-е место в турнирной таблице.