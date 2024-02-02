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Хойлунд покорил достижение Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Хойлунд покорил достижение Роналду в «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд стал самым молодым футболистом команды, который набрал как минимум 1+1 по системе «гол+пас» в двух матчах чемпионата Англии подряд, сообщает Opta Sports в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Примечательно, что до Хойлунда это достижение принадлежало португальскому нападающему Криштиану Роналду, который сделал это в возрасте 21 года.

Напомним, Хойлунд забил гол и сделал результативную передачу в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (4:3).

Хойлунд выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года.

В нынешнем сезоне на его счету 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

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01 февраля 2024, четверг. 23:15 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
3 : 4
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 5'     0:2 Хойлунд – 22'     1:2 Сарабия – 71'     1:3 Мактоминей – 75'     2:3 Килман – 85'     3:3 Нету – 90+5'     3:4 Майну – 90+7'    

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