Хойлунд покорил достижение Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд стал самым молодым футболистом команды, который набрал как минимум 1+1 по системе «гол+пас» в двух матчах чемпионата Англии подряд, сообщает Opta Sports в своей социальной сети X (ранее Twitter).
Примечательно, что до Хойлунда это достижение принадлежало португальскому нападающему Криштиану Роналду, который сделал это в возрасте 21 года.
Напомним, Хойлунд забил гол и сделал результативную передачу в матче 22-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (4:3).
Хойлунд выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года.
В нынешнем сезоне на его счету 27 матчей во всех турнирах, в которых он забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду
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