«Хотел перезагрузиться». Азар объяснил, почему при переходе в «Реал» у него был лишний вес

Бывший вингер мадридского «Реала» и «Челси» Эден Азар рассказал, почему в 2019 году, когда он переходил из лондонского клуба в стан «сливочных», у него был лишний вес.

«На тот момент в «Челси» я завершил один из лучших сезонов в своей карьере. Я сказал себе: «Теперь, когда ты в «Реале», возможно, это твой последний отпуск, которым ты сможешь насладиться.

Я позволял себе лишнего в отпуске каждый раз, как наступал летний отпуск. Я отдавал всего себя на протяжении семи лет, играя в Англии без отдыха на Рождество, ради того, чтобы в течение трёх-четырёх недель отпуска меня никто не беспокоил и я мог позволить себе розовое вино, барбекю и тому подобное. Это позволило мне перезагрузиться и начать всё сначала. Потом в Мадриде что-то пошло не так, и всё», — приводит слова Азара L’Équipe.

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Напомним, в составе мадридского клуба Азар играл до минувшего лета. За этот период он принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 12 результативными передачами. За «Челси» бельгийский футболист выступал с 2012 по 2019 год. В составе «синих» Азар сыграл 352 матча во всех турнирах, в которых он забил 110 голов и отдал 92 результативные передачи.