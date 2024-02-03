Экс-игрок «Реала» Эден Азар: час в холодной ванне после матча? Нет, лучше выпить пива

Бывший вингер мадридского «Реала» Эден Азар ответил на вопрос, хотел ли бы он обладать таким же спортивным менталитетом, как другой экс-игрок «сливочных» Криштиану Роналду.

«Нет. Это был бы уже не я. Если бы я делал всё как Криштиану, я бы выгорел. Час в холодной ванне после матча — это не для меня. Оставьте меня в покое, я хочу провести время с друзьями, поехать домой, сыграть в карты, выпить пива. Я по два часа играл в саду со своими детьми. Это и было моим послематчевым восстановлением», — приводит слова Азара L’Équipe.

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Напомним, Азар завершил профессиональную карьеру в минувшем октябре в возрасте 32 лет. После перехода бельгийского футболиста в «Реал» из «Челси» в 2019 году он на регулярной основе начал травмироваться.