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Полузащитник «Зенита» Коваленко: интересно посмотреть, на что ты способен на фоне Коутиньо

Полузащитник «Зенита» Коваленко: интересно посмотреть, на что ты способен на фоне Коутиньо
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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко поделился ожиданиями от матчей Кубка равноправия.

«Как себя чувствую на данном этапе? Ноги, конечно, чуть-чуть подустали, тяжеловато немного. Думаю, что через тренировки мы наберём форму. Недавно у нас было три дня выходных — разгрузились немного, а теперь снова за работу.

Жду ли матчей? Конечно! С нетерпением. Соперники интересные? Очень интересные, особенно «Сантос». Очень хочется посмотреть на себя на их фоне.

В «Аль-Духаиле» играет Коутиньо. Это игрок мирового уровня, интересно посмотреть, на что ты способен на фоне такого игрока.

Готов ли сыграть все 90 минут? Да. Думаю, будет тяжеловато, но мы справимся», — приводит слова Коваленко официальный сайт «Зенита».

Соперниками «Зенита» станут китайский «Шанхай Шэньхуа», бразильский «Сантос» и катарский «Аль-Духаиль». Турнир проходит в Катаре с 1 по 13 февраля.

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