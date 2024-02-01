«Зенит» снова организовал международный турнир. Там Слуцкий, клуб Пеле и чемпионы Катара

«Зенит» приучил, что большие перерывы проводит с пользой. Летом 2023-го клуб организовал международный турнир в Петербурге, куда приехали «Нефтчи», «Црвена Звезда» и «Фенербахче». Зимой – уже более восточная история. В Катаре с 1 по 13 февраля пройдёт Кубок равноправия – турнир, который придумали несколько месяцев назад, но он уже привлекает внимание.

Кто будет соперниками «Зенита»?

Помимо «Зенита» три участника – китайский «Шанхай Шэньхуа», бразильский «Сантос» и катарский «Аль-Духаиль». Понятно, что в Европе клубы не так известны (за исключением «Сантоса»), но для Питера это точно интересный опыт: хотя бы потому, что раньше они с кем из них не встречались,

Про «Шанхай Шэньхуа» в России в основном узнали совсем недавно – ведь с 1 января клуб возглавляет Леонид Слуцкий. В недавнем прошлом видеоблогер поехал туда вместе с Василием Березуцким и Олегом Яровинским. И пока команда не провели ни одного полноценного товарищеского матча – игра с «Аль-Насром», за который выступает Криштиану Роналду, была отменена, а следующая остановка – как раз Кубок равноправия. Ещё пару фактов про «Шанхай Шэньхуа» – они выигрывали чемпионат Китая в 1995-м, четыре раза брали Кубок страны. И при этом ни разу не покидали Суперлигу. Да, состав почти в 10 раз дешевле зенитовского, но есть пара локальных звёзд, ранее выступавших в Европе. Например, Вилсон Манафа, Ибраим Амаду и даже Жоау Тейшейра.

Василий Березуцкий и Леонид Слудский Фото: shenhuafc.com.cn

«Сантос» – вообще культовый клуб Бразилии, который, правда, совсем недавно впервые в истории вылетел из высшей лиги. Однако исторические достижения с ними навсегда – там и восемь чемпионских титулов, и три Кубка Либертадорес. И Пеле, Неймар, Дунга, Робиньо, которые в разные годы выступали за клуб. Сейчас состав, конечно, ослаб, но стоимость всё равно приличная – € 44 млн. Самый дорогой футболист – голкипер Жоао Пауло, € 7 млн. Правда, в Катар они собираются привести не всю основу, планируется участие ряда молодых игроков.

Третий участник – чемпион Катара сезона-2022/2023 «Аль-Духаиль». В последние 10 лет это один из сильнейших клубов страны, постоянный участник азиатской Лиги чемпионов. Главная звезда – Филиппе Коутиньо. Сообщалось, что он вот-вот должен перейти в «Интер Майами», но пока этого не случилось. Так что ждём его на турнире. Хотя в целом команда будет ослабленной, ведь немало футболистов в составе сборной Катара участвуют в Кубке Азии.

Филиппе Коутиньо Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Все матчи пройдут на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада (вмещает 15 тысяч человек), вход будет бесплатным. Турнир откроют матчем «Шанхай Шэньхуа» – «Аль-Духаиль». А «Зенит» свои матчи проведет 5 февраля («Аль-Духаиль»), 8 февраля («Шанхай Шэньхуа») и 13 февраля («Сантос»).

А что вообще у команды со сборами? Когда она вернется в Петербург?

«Зенит» разделил подготовку на два этапа в разных странах. Первый прошел в ОАЭ с 14 по 29 января. Потом несколько дней паузы. И начало работы в Катаре. Здесь пробудут до конца февраля. Сначала турнир, потом финальный этап подготовки и возвращение в Петербург.

На первом сборе команда Сергея Семака сыграла несколько товарищеских матчей – с самаркандским «Динамо» – 5:1, южнокорейским «Чонбуком» – 5:1, «Уралом» – 1:0 и «Аль-Фатехом» из Саудовской Аравии – 1:1. Также у «Зенита» несколько новичков – Артур, Нино, Педро и Ильзат Ахметов. Все они уже дебютировали и наверняка сыграют на Кубке равноправия.

К старту на турнире руководство может подписать ещё одного футболиста – по-прежнему ходят активные слухи о левом защитнике. И если это не Наир Тикнизян (с ним, по данным «Чемпионата», ещё не всё кончено), то, возможно, кто-то ещё.