Экс-тренер «Локомотива» Николич назвал трёх лучших российских футболистов

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич поделился мнением о ряде футболистов, выступающих в чемпионате России.

«Топ-3 лучших футболиста России? Головин, Миранчук. Люблю Баринова, Смолова, не знаю, кого ещё назвать. Да, есть ещё Кузяев и Захарян, но третье место пока свободно, есть много хороших игроков, но Головин и Миранчук точно.

Пиняев? Неплохой игрок, но мне нравится Тикнизян, знаю, что он не представляет Россию. Мне очень нравится Файзуллаев, к сожалению, он тоже не русский. Тикнизян был у меня, он сейчас фантастически прогрессирует, суперигрок. В «Локомотиве» есть Карпукас. Сперцян мне нравился ещё во время моей работы, а сейчас он стал очень серьёзным футболистом.

Уровень российского чемпионата сейчас держат российские футболисты. Качество иностранных игроков и близко не такое, что было раньше, но планка российских футболистов примерно такая же, что и раньше. Уровень домашних футболистов неплохой, так всегда будет и было. Если хочешь суперкачественный чемпионат, то добавляешь денег и покупаешь соответствующих иностранцев, как было в один момент», — сказал Николич в интервью на YouTube-канала футбольного журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, Николич тренировал «Локомотив» с 2020 по 2021 год. С лета 2023 года сербский специалист возглавляет «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.