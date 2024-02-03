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Николич: отсутствие еврокубков не может стать для меня причиной отказа от работы в России

Николич: отсутствие еврокубков не может стать для меня причиной отказа от работы в России
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич заявил, что неучастие российских команд в еврокубках не является для него причиной, чтобы не работать в России.

«Отсутствие еврокубков может стать для меня причиной отказа от работы в России? Это чуть-чуть мешает, я бы хотел, чтобы было всё нормально, когда мы играли с «Баварией», «Атлетико» и так далее. Но это не мешает, это не проблема. Я слежу за российским чемпионатом, у него есть уровень.

Мне больше мешает то, что нет болельщиков, как раньше. Мне не нравится футбол без болельщиков. Без этих эмоций футбол — не футбол. Хотел бы видеть полный стадион, и тогда, хоть с Европой, хоть без, главное, чтобы был хороший проект и хороший клуб, были серьёзные люди, с которыми можно биться за самые высокие места», — сказал Николич в интервью на YouTube-канала футбольного журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, Николич тренировал «Локомотив» с 2020 по 2021 год. С лета 2023 года сербский специалист возглавляет «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

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