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«Ахмат» объявил состав на контрольный матч с узбекским «Нефтчи»

«Ахмат» объявил состав на контрольный матч с узбекским «Нефтчи»
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В контрольном матче встретятся грозненский «Ахмат» и узбекский «Нефтчи». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
03 февраля 2024, суббота. 16:00 МСК
Ахмат
Грозный, Россия
Перерыв
1 : 0
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
1:0 Бериша – 1'    

Стартовый состав «Ахмата»: Опарин, Уциев, Ловат, Шатара, Ибишев, Камилов, Камило, Бериша, Гбамбле, Гаибов, Якуев.
Запасные: Чигаев, Тодорович, Семёнов, Богосавац, Харин, Садулаев, Ильин.

Ранее, 2 февраля, «Ахмат» сыграл вничью в контрольном матче с «Сочи» со счётом 0:0.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков после 18 матчей. Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В первом туре после возобновления чемпионата России «Ахмат» дома встретится с «Уралом» 2 марта. Начало игры — в 19:00 мск.

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