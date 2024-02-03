«Ахмат» объявил состав на контрольный матч с узбекским «Нефтчи»

В контрольном матче встретятся грозненский «Ахмат» и узбекский «Нефтчи». Начало матча — в 16:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Ахмата»: Опарин, Уциев, Ловат, Шатара, Ибишев, Камилов, Камило, Бериша, Гбамбле, Гаибов, Якуев.

Запасные: Чигаев, Тодорович, Семёнов, Богосавац, Харин, Садулаев, Ильин.

Ранее, 2 февраля, «Ахмат» сыграл вничью в контрольном матче с «Сочи» со счётом 0:0.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков после 18 матчей. Турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», у которого 38 очков. В первом туре после возобновления чемпионата России «Ахмат» дома встретится с «Уралом» 2 марта. Начало игры — в 19:00 мск.