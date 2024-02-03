Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Феллайни объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и сборной Бельгии Маруан Феллайни сообщил в своей социальной сети о завершении профессиональной карьеры футболиста.

В публикации, в которой 36-летний игрок сообщил о своём решении, он поблагодарил болельщиков, поддерживающих его, партнёров по командам, с которыми он играл, а также тренеров, под руководством которых выступал.

Феллайни заявил, что готов к новым вызовам вне футбольного поля.

Напомним, бельгийский футболист играл в «Эвертоне» с 2008 по 2013 год. Затем Феллайни перешёл в «Манчестер Юнайтед», в составе которого выступал до 2019 года. После игры в стане «красных дьяволов» игрок присоединился к китайскому клубу «Шаньдун Лунэн», где играл до момента принятия решения о завершении карьеры.

В составе «Манчестер Юнайтед» Феллайни принял участие в 177 матчах, в которых он отметился 22 голами и 12 результативными передачами.