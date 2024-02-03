Скандально известный защитник «Ниццы» Аталь интересен российским клубам

Защитник французской «Ниццы» Юсеф Аталь, приговорённый к восьми месяцам лишения свободы условно за разжигание расовой ненависти в социальных сетях, вызывает интерес со стороны клубов из России, Турции и Южной Америки. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

Однако источник не уточняет, какие именно российские клубы заинтересованы в услугах 27-летнего футболиста.

Напомним, в начале минувшего января Аталь был приговорён к восьми месяцам тюрьмы условно за разжигание расовой ненависти. Также футболиста обязали заплатить штраф в размере € 45 тыс.

14 октября 2023 года Аталь опубликовал видео с призывом устроить «чёрный день для евреев». Позже он удалил это сообщение и попросил прощения. Несмотря на это, «Ницца» отстранила его от тренировок и игр за клуб.