Силкин: тренерский штаб «Динамо» не очень верил в Лесового, после травмы он потерялся

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о переходе нападающего Даниила Лесового на правах аренды в «Маккаби» Хайфа.

«Я так понимаю, что тренерский штаб «Динамо» в Лесового не очень верил, поэтому такой переход и произошёл. Самое главное, чтобы Лесовой играл, пользу приносил и деньги зарабатывал. Трудно сказать, сможет ли он перезагрузить карьеру. Он такую травму перенёс и потерялся. Не каждый футболист способен такое повреждение перенести. Хотя он индивидуально очень сильный игрок, но не смог перезагрузиться в «Динамо». Хотелось бы, чтобы Даниил в «Маккаби» Хайфа играл, его же берут не для того, чтобы он на лавке сидел», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.