«Оренбург» в товарищеском матче сыграл вничью с болгарским «Спартаком»

Сегодня, 3 февраля, в товарищеском матче встречались «Оренбург» и болгарский «Спартак». Команды играли на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в Белеке (Турция). Матч начался в 16:30 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 2:2.

На третьей минуте игрок болгарской команды Ахмед Ахмедов открыл счёт, реализовав пенальти. Уже на восьмой минуте футболист оренбуржцев Николай Титков сделал счёт равным. В самом конце первого тайма, на 45+2-й минуте, Иней Рамеш вновь вывел «Спартак» вперёд. На 65-й минуте защитник «Оренбурга» после подачи в штрафную ударом головой сделал счёт 2:2.

На первом сборе «Оренбург» провёл два контрольных матча. 22 января команда Давида Деограсии сыграла вничью с «Навбахором» из Узбекистана со счётом 2:2. 23 января «Оренбург» разгромил македонскую «Стругу» — 5:1.

«Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. в 19-м туре «Оренбург» сыграет с ЦСКА 2 марта.