Ришарлисон забил девять голов в восьми последних матчах АПЛ

Сегодня, 3 февраля, в матче 23-го тура английской Премьер-лиги встречались «Эвертон» и «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле (Англия). Матч закончился со счётом 2:2. Одним из главных героев встречи стал нападающий лондонцев Ришарлисон, который отметился дублем.

Таким образом, бразильский футболист забил свой девятый мяч за восемь последних матчей в АПЛ. На его счету четыре гола в четырёх последних играх «Тоттенхэма».

Отметим, что Ришарлисон выступал за «Эвертон» с 2018 по 2022 год. После того как на на 41-й минуте бразилец отметился дублем, он наклонился перед фанатами на «Гудисон Парк», сложив руки у груди.

Фото: Getty Images

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний Ришарлисон принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он забил 11 мячей и отдал три ассиста.