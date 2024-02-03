Экс-вратарь СКА Ростов Конюхов рассказал о проблемах клуба под руководством Басты

Бывший вратарь СКА Ростов Евгений Конюхов рассказал о проблемах клуба под руководством Василия Вакуленко (Басты).

«Сказали, что собирают команду под задачу. Гарантом выступал Баста, поэтому казалось, что такой человек не может относиться к клубу спустя рукава.

За полгода сменили пять автобусов. Спрашивали: где предыдущий? А с ним не расплатились. Приезжали в гостиницу – нас не пускали из-за долгов. Питание тоже непонятное: привозили слипшиеся макароны. Половину экипировки давали – другую нет. Типа нет размеров. Тренировались то на одном поле, то на другом. Как-то переодевались в одной раздевалке с детьми, тогда я закипел.

Василия Вакуленко видел только раз – на трибуне в матче с «Чайкой». В раздевалку он не заходил. Не думаю, что он знал о проблемах. Люди Басты были далеки от футбола. Они не понимали, почему у нас такие требования, хотя мы просили базовые вещи. Им нужны были бесхребетные люди, но с такими ничего не выиграешь.

Баста выставлял видео, как всё классно, а мы сидели без зарплаты за три месяца и премиальных за 10 игр. Договаривались об одних деньгах – оказались другие. У меня был какой-то запас средств, а молодые занимали деньги, чтобы оплатить квартиру», — приводит слова Конюхова Sports.ru.

Напомним, СКА Ростов был основан в 1937 году. Команда становилась серебряным призёром чемпионата СССР 1966 года и обладателем Кубка СССР 1981 года.

В первой половине нынешнего сезона СКА выступал в группе 1 дивизиона «Б» ЛЕОН-Второй лиги, где занял второе место из восьми, набрав 28 очков. Позже Баста заявил, что клуб будет выступать в Медиалиге из-за финансовых проблем.