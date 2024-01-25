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«Клуб давно мёртв». Василий Уткин — о переходе СКА Ростов в Медиалигу

«Клуб давно мёртв». Василий Уткин — о переходе СКА Ростов в Медиалигу
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Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин высказался о решении владельца СКА Ростов Василия Вакуленко (известного музыкального исполнителя под псевдонимом Баста) перевести клуб из Второй лиги в Медиалигу.

«Какую такую легенду Ростова хоронит Баста? Клуб СКА мертв давно. А его легендарности не помешает ничто, поскольку она в прошлом. Там и останется.

Ну, вот что станет с такой вот легендой?) Давным-давно СКА выиграл Кубок СССР и попал в еврокубки. Сразу на «Айнтрахт» — тогда один из сильнейших клубов ФРГ. И проиграл в отчаянной борьбе. Взбесившись судейством, защитник СКА Андрющенко схватил судью за горло и был удален.

Значительно позже Ростов уже из чемпионата России прорвался в Кубок Интертото. До «Ювентуса» дошел.
В какой-то момент Ростов остался без защитников, по разным причинам. И главный тренер, легенда СКА Сергей Андреев, глянул на помощника, легенду СКА Андрющенко, который для своих лет был в выдающейся форме, и говорит: ну, готовься. Выйдешь в старте! И Андрющенко отвечает: Серег, я не могу. Мне ж тогда после «Айнтрахта дисквалификацию дали!», — написал Уткин в своём телеграм-канале про медиафутбол.

Напомним, СКА Ростов был основан в 1937 году. Команда становилась серебряным призёром чемпионата СССР 1966 года и обладателем Кубка СССР 1981 года.

В первой половине прошлого сезона СКА выступал в группе 1 дивизиона «Б» Второй лиги, где занял шестое место из семи. Во второй половине сезона ростовчане успешно сражались в группе Вылета и заняли второе место, уступив только «Севастополю».

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