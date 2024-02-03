«Лутон Таун» забил четыре мяча во втором матче АПЛ подряд
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Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Лутон Таун». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Брамэллом. Итоговый результат — 4:4. Таким образом, «Лутон Таун» забил четыре мяча во втором матче чемпионата Англии подряд.
Англия - Премьер-лига . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 4
Лутон Таун
Лутон
1:0 Лонгстафф – 7' 1:1 Ошо – 21' 2:1 Лонгстафф – 23' 2:2 Баркли – 40' 2:3 Моррис – 59' 2:4 Адебайо – 62' 3:4 Триппьер – 67' 4:4 Барнс – 73'
В прошлом туре английской Премьер-лиги «Лутон Таун» разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 4:0.
В матче с «Ньюкаслом» в составе «Лутона» отличились Гэбриел Ошо, Росс Баркли, Карлтон Моррис (с пенальти) и Элайджа Адебайо.
«Лутон Таун» занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 22 матча.
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