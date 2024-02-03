«Лутон Таун» забил четыре мяча во втором матче АПЛ подряд

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Лутон Таун». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Брамэллом. Итоговый результат — 4:4. Таким образом, «Лутон Таун» забил четыре мяча во втором матче чемпионата Англии подряд.

В прошлом туре английской Премьер-лиги «Лутон Таун» разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 4:0.

В матче с «Ньюкаслом» в составе «Лутона» отличились Гэбриел Ошо, Росс Баркли, Карлтон Моррис (с пенальти) и Элайджа Адебайо.

«Лутон Таун» занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 22 матча.