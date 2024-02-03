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«Лутон Таун» забил четыре мяча во втором матче АПЛ подряд

«Лутон Таун» забил четыре мяча во втором матче АПЛ подряд
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Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Лутон Таун». Команды играли на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайн (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Томасом Брамэллом. Итоговый результат — 4:4. Таким образом, «Лутон Таун» забил четыре мяча во втором матче чемпионата Англии подряд.

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
4 : 4
Лутон Таун
Лутон
1:0 Лонгстафф – 7'     1:1 Ошо – 21'     2:1 Лонгстафф – 23'     2:2 Баркли – 40'     2:3 Моррис – 59'     2:4 Адебайо – 62'     3:4 Триппьер – 67'     4:4 Барнс – 73'    

В прошлом туре английской Премьер-лиги «Лутон Таун» разгромил «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 4:0.

В матче с «Ньюкаслом» в составе «Лутона» отличились Гэбриел Ошо, Росс Баркли, Карлтон Моррис (с пенальти) и Элайджа Адебайо.

«Лутон Таун» занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков за 22 матча.

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