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Фабрегас прокомментировал возможное назначение Хаби Алонсо в «Ливерпуль»

Фабрегас прокомментировал возможное назначение Хаби Алонсо в «Ливерпуль»
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Помощник тренера итальянского «Комо» Сеск Фабрегас прокомментировал возможное назначение главного тренера «Байера» Хаби Алонсо в английский «Ливерпуль».

«Хаби Алонсо — очень умный парень. Публика его обожает, и я думаю, что он хороший тренер. У него есть хорошие идеи. Я видел его, когда он был тренером «Реала Сосьедад Б», и сейчас — в «Байере». Он способен адаптироваться к ситуации и различным типам игроков, которые у него есть, и у него правильный настрой.

Он молод, но хорошо то, что у него очень чёткие идеи. Он умный, стабильный парень и обладает правильным характером. Так что это большой вызов, но я уверен, что он сможет это сделать», — приводит слова Фабрегаса Mundo Deportivo.

Напомним, 26 января Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании этого сезона. В своём заявлении немецкий специалист дал понять, что у него больше не осталось энергии на тренерскую работу в команде.

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