Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахимов — о поражении от «Волгаря»: нам нужно проходить через эти моменты

Рахимов — о поражении от «Волгаря»: нам нужно проходить через эти моменты
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды от астраханского «Волгаря» (0:2) в товарищеском матче в Турции.

«На сборах нет конкретной подготовки к матчам. Я сказал, что все будут играть по 45 минут. Мы увидели сегодня самоуверенные действия многих игроков. Это очень хорошо. Думаю, что нам нужно проходить через эти моменты, чтобы дать понять, чем мы были сильны, – чтобы мы не отходили от этого. Это очень хорошая пища для размышления для игроков. Разговор будет серьёзный? У нас несерьёзных разговоров нет. Это процесс обучения и процесс становления», – приводит слова Рахимова официальный сайт казанцев.

Сегодня, 3 февраля, в товарищеском матче сыграли казанский «Рубин» и астраханский «Волгарь». Команды встретились в Турции. Матч закончился победой астраханской команды со счётом 2:0.

Материалы по теме
«Рубин» в товарищеском матче потерпел поражение от «Волгаря»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android