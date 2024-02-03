Рахимов — о поражении от «Волгаря»: нам нужно проходить через эти моменты

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды от астраханского «Волгаря» (0:2) в товарищеском матче в Турции.

«На сборах нет конкретной подготовки к матчам. Я сказал, что все будут играть по 45 минут. Мы увидели сегодня самоуверенные действия многих игроков. Это очень хорошо. Думаю, что нам нужно проходить через эти моменты, чтобы дать понять, чем мы были сильны, – чтобы мы не отходили от этого. Это очень хорошая пища для размышления для игроков. Разговор будет серьёзный? У нас несерьёзных разговоров нет. Это процесс обучения и процесс становления», – приводит слова Рахимова официальный сайт казанцев.

Сегодня, 3 февраля, в товарищеском матче сыграли казанский «Рубин» и астраханский «Волгарь». Команды встретились в Турции. Матч закончился победой астраханской команды со счётом 2:0.