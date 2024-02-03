Член наблюдательного совета «Твенте» подал в отставку из-за трансфера Угальде в «Спартак»

Член наблюдательного совета «Твенте» Джон Бирлинг подал в отставку из-за трансфера нападающего Манфреда Угальде в московский «Спартак», сообщает Tubantia.

По информации источника, продажа Манфреда Угальде московскому «Спартаку» несовместима с принципами Олимпийского комитета Нидерландов и собственными принципами Бирлинга в отношении России.

Напомним, о переходе Угальде «Спартак» объявил в понедельник, 29 января. В нынешнем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн. «Спартак» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на пятом месте, набрав 30 очков.