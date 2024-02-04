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Томас Мюллер первым в истории одержал 500 побед в составе «Баварии»

Томас Мюллер первым в истории одержал 500 побед в составе «Баварии»
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4 февраля завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мюнхенская «Бавария» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. «Бавария» одержала победу со счётом 3:1.

В данной игре принял участие нападающий «красных» Томас Мюллер. Таким образом, немец одержал свою 500-ю победу в футболке «Баварии». Он стал первым игроком в истории клуба, достигшим этой отметки. Для этого Мюллеру понадобилось 690 матчей.

Напомним, Мюллер выступает за основную команду «Баварии» с 2008 года. 34-летний Томас провёл за красных 690 матчей, забил 237 голов и отдал 214 результативных передач.

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