Источник: ЦСКА не отпустит Зделара в аренду в «Бешикташ»

Московский ЦСКА не отпустит сербского полузащитника команды Сашу Зделара в аренду в турецкий «Бешикташ», сообщает RT.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бешикташ» сделал официальное предложение ЦСКА по аренде Зделара, так как турецкий клуб потерял своего основного полузащитника из-за травмы.

Зделар перешёл в ЦСКА летом 2022 года из «Партизана», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 500 тыс. За всё время 28-летний полузащитник сыграл за ЦСКА 59 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. При этом его рыночная стоимость составляет € 4 млн. На данный момент после 18 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на восьмом месте с 28 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар» с 38 очками.