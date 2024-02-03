Уникальная сборная разрывает Кубок Африки. За неё играют даже ирландцы и голландцы

Грустно, когда всю историю страну воспринимают как порт. С 1495 года нынешняя республика Кабо-Верде принимала десятки судов, которые перемещались между европейским континентом, Африкой и Южной Америкой. Всё из-за очень выгодного местоположения — острова всегда были удобным хабом. А колонизаторы этим пользовались: португальцы ещё в начале XIV века полезли в Африку, потому что другие страны расхватали всё в Европе. Поэтому они добропорядочно открыли и присоединили к себе пару африканских стран и Бразилию. Нынешнее Кабо-Верде тогда назвали Островами Зелёного мыса. И почти 500 лет использовали в своих прагматичных целях.

Всё закончилось только в 1975 году. Но это не было началом славного пути наверх. Да, в конце не будет милого хэппи-энда и истории про то, как сборная спустя 15 лет выиграла Кубок Африки. Куча времени потребовалась, чтобы навести порядок, создать собственные институты и хотя бы независимую федерацию футбола. Поэтому впервые на КАН Кабо-Верде пыталось отобраться в 1994-м, а попало — только в 2013-м. И сразу дошло до четвертьфинала. Но это Кубок Африки, здесь возможно всё.

Кстати, есть один любопытный, но неподтверждённый факт: в конце 80-х, когда в команду пытались набрать футболистов и заявляли её в окололюбительские турниры континента, в тренерский штаб попал легендарный футболист ростовского СКА Александр Плешаков. Якобы в рамках налаживания дружбы между СССР и новым африканским государством. Однако, возможно, это миф: ни один зарубежный источник не подтверждает данные.

От Нани до Ларссона — кто мог играть за Кабо-Верде

Парадокс островного государства Кабо-Верде в том, что до 1975 года оттуда стремились уехать на Большую землю. Португалия, но и не только она, была излюбленным местом тех, кто имел образование, навыки и хотел чего-то достичь в жизни. А ещё стартовый капитал, конечно. Но в портовой стране заработать его было не так трудно. А когда в XX веке в Португалии поменялась власть, которая пошла по демократическому пути и отпустила большинство колоний, недавние переселенцы потянулись обратно. В том числе в Кабо-Верде. При этом важный факт о стране: за её пределами живёт гораздо больше этнических кабовердцев, чем на самих островах.

Поэтому пусть вас не удивляют шутки, что половина игроков сборной Португалии вообще не должны были за неё играть. По существу это действительно так. Через чемпионов Европы 2016 года прошла куча футболистов, которые либо сами родились в Кабо-Верде, либо их родители. Поэтому национальная федерация точно имела право рассчитывать, что футболисты выберут играть за родную страну — это, например, Нани, Варела, Мануэл Фернандеш (тот самый, который из «Локо»), Роланду, Элизеу, Мигель Монтейру (из «Валенсии»), Нелсон (играл за «Бенфику», «Бетис»).

Нани и Варела в сборной Португалии Фото: David Ramos/Getty Images

Как вы понимаете, люди ехали из Кабо-Верде не только в Португалию, но и в другие части мира. Вообще, жители островов считались одними из самых образованных в африканских государствах. Для страны-хаба это нормально. Поэтому им были рады в любой точке мира. И нет ничего удивительного в том, что Патрик Виейра, Хенрик Ларссон родились в семьях этнических кабовердцев. Но, естественно, они вряд ли думали над возможностью выступать за историческую родину. Тогда о сборной никто не знал. И вряд ли предполагал, что она выйдет из сумрака и начнёт показывать результат.

Кабо-Верде уже повторило исторический результат. Но это не предел

В 2013-м, когда сборная впервые отобралась в финальную часть Кубка Африки, от них вряд ли кто-то ожидал выхода в четвертьфинал. Хотя бы потому, что многих футболистов не знали даже в Африке. Это действительно проблема, ведь большинство кабовердцев, желающих связать свою жизнь с футболом, садятся в самолёт и уже через четыре часа спускаются по трапу в Лиссабоне. А там, если есть талант, ты получаешь паспорт, место в академии хорошего клуба и потом представляешь уже другую сборную.

Сборная Кабо-Верде Фото: MB Media/Getty Images

В последние пять-шесть лет там смирились, что невозможно конкурировать с Португалией и бесконечно искать этнических граждан по миру. И ещё умолять их сыграть за сборную. Поэтому паспорта стали предлагать просто тем, кто хотел бы играть за Кабо-Верде. Идею придумал бывший тренер сборной Руй Агуаш, который писал игрокам в соцсетях. Так в сборной оказались ирландец Роберто Лопес, Дерой Дуарте с ещё парой голландцев. И это не единственные примеры. Но какой ещё выход, если результат показывать надо, а возможностей для этого недостаточно.

Если вы посмотрите на список клубов, за которые выступают игроки сборной, то удивитесь ещё сильнее — 26 футболистов (вратарь команды сейчас без контракта) представляют 25 клубов из 16 национальных чемпионатов. Ни один не повторяется.

Там весь мир — от США через всю Европу до Молдавии и Азербайджана. Есть и представитель РПЛ — игрок «Краснодара» Кевин Ленини все матчи начинал в основе и только раз был заменён. Показатель эффективности. Он, кстати, один из немногих, кто не только родился в Кабо-Верде, но и до 20 лет выступал за местные клубы. И только потом уехал в Португалию.

А прежде чем попасть в четвертьфинал, сборная вылезла из группы с Египтом, Ганой и Мозамбиком. В первом раунде плей-офф с большим трудом прихлопнула Мавританию. А теперь сыграет с ЮАР. До исторического успеха остался всего один шаг.