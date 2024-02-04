Стало известно, от чего отказался Мбаппе ради возможного перехода в «Реал»

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отказался от повышения зарплаты ради перехода в «Реал», сообщает ESPN.

По данным источника, «ПСЖ» хотел сохранить футболиста в клубе и предложил Мбаппе повышение заработной платы. Сейчас французский нападающий зарабатывает € 72 млн Также, решив покинуть клуб в качестве свободного агента, Мбаппе откажется от бонусов на сумму около € 100 млн.

Его зарплата в «Реале» составит половину от того, что он сейчас зарабатывает в «ПСЖ».

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Ранее сообщалось, что Мбаппе принял решение покинуть Лигу 1 по окончании сезона и присоединиться к «Реалу».

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и записал на свой счёт шесть результативных передач.

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе