Кейн повторил клубный рекорд Луки Тони в «Баварии», установленный 16 лет назад

Мюнхенская «Бавария» со счётом 3:1 обыграла на своём поле «Боруссию» из Мёнхенгладбаха в матче 20-го тура немецкой Бундеслиги. Забитые голы записали на свой счёт защитник Нико Эльведи в составе гостей, полузащитник Александар Павлович, нападающий Гарри Кейн и защитник Маттейс де Лигт в составе мюнхенцев. Для Кейна этот гол стал 24-м в 20 матчах текущего сезона Бундеслиги, который является для него дебютным.

Ранее такое же количество голов в дебютном сезоне в составе «Баварии» забивал только итальянский нападающий Лука Тони, перешедший в мюнхенский клуб в 2007 году. При этом для того, чтобы установить новый рекорд, в запасе у Кейна есть ещё 14 туров чемпионата.

Во всей Бундеслиге в свой дебютный сезон больше забивал только форвард «Гамбурга» Уве Зеелер в сезоне-1963/64 — 30 голов.