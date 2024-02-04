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«Манчестер Сити» может приобрести сразу двух топовых игроков «Баварии»

«Манчестер Сити» может приобрести сразу двух топовых игроков «Баварии»
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Журналист The Athletic Сэм Ли предоставил информацию о возможных трансферных целях «Манчестер Сити» на лето.

Первой опцией является вингер Савио, выступающий в аренде за «Жирону» из «Труа». Оба клуба входят в систему City Football Group, так что переход 19-летнего бразильца будет легко организовать. Информация о потенциальном решении «Сити» забрать игрока была ещё раньше. У него 7+7 по системе «гол+пас» в 26 матчах сезона.

Также «горожане» интересуются двумя футболистами «Баварии» – 28-летним Йозуа Киммихом и 20-летним Джамалом Мусиалой. У первого контракт истекает летом 2025-го, у второго – летом 2026-го.

Что касается Киммиха, то в январе клуб отказался от идеи его подписания, но может вернуться к ней в конце сезона. Трансфер Мусиалы станет вероятным, если он не договорится о новом соглашении с мюнхенцами.

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