Стало известно, когда будет объявлено о трансфере Мбаппе в «Реал»

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе по сообщениях различных авторитетных источников переходит в мадридский «Реал» в качестве свободного агента. Известный французский журналист Лауренс Жульен сообщил, когда будет официальное объявление трансфера.

По сведениям источника, на следующей неделе Мбаппе выступит с официальным заявлением, в котором сообщит о подписании контракта с мадридским «Реалом».

Ранее сообщалось, что нападающий хотел бы сыграть за сборную Франции на Олимпиаде в Париже и перед подписанием контракта пытается согласовать данный момент со своим будущим клубом.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и записал на свой счёт шесть результативных передач.

«Реал», вероятно, анонсировал переход Килиана Мбаппе