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«Вест Хэм» и «Вулверхэмптон» не смогли приобрести экс-игрока «Зенита» Алберто этой зимой

«Вест Хэм» и «Вулверхэмптон» в период открытия январского трансферного окна предпринимали попытки приобрести бывшего нападающего «Зенита» Юри Алберто, ныне выступающего в составе бразильского «Коринтианса». Об этом сообщает All Transfer в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Вулверхэмптон» намеревался заключить с «Коринтиансом» соглашение об аренде футболиста, которое включало бы в себя опцию дальнейшего выкупа в размере € 18 млн, однако бразильский клуб отклонил это предложение.

В свою очередь, «Вест Хэм» рассматривал вариант с выплатой суммы отступных за Алберто, но посчитал её завышенной.

Напомним, в случае продажи Алберто в другой клуб «Зенит» должен получить половину от суммы сделки, поскольку обладает 50% прав на нападающего.