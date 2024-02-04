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Николич: когда я работал в РПЛ — это был шестой по качеству чемпионат в Европе

Николич: когда я работал в РПЛ — это был шестой по качеству чемпионат в Европе
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич, ныне возглавляющий «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, поделился впечатлениями от своего периода работы в России.

«Очень рад видеть всех, я люблю русский футбол. У меня осталось много друзей в России — вот несколько из них пришли на матч сегодня. Всегда рад их видеть. Всё хорошо.

По чему больше всего скучаю? В России было отлично, когда я там работал — это был шестой чемпионат Европы по силе. Футболисты были сумасшедшего качества, болельщиков ходило много — всё было супер», — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сербский специалист тренировал железнодорожников с 2020 по 2021 год.

После 18 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвёртое место.

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