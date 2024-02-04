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Агент Дркушича: был интерес из Италии, но Ванья точно останется в «Сочи» до конца сезона

Агент Дркушича: был интерес из Италии, но Ванья точно останется в «Сочи» до конца сезона
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Агент Младен Ратковица, представляющий интересы центрального защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, сообщил, что его клиент останется в сочинском клубе до конца нынешнего сезона, несмотря на то что европейские клубы проявляли к нему интерес.

«Сейчас я могу точно сказать, что Ваня останется в «Сочи» до конца сезона. Это было и желание игрока, он хочет помочь клубу остаться в Премьер-Лиге и добиться хороших результатов. А что будет летом, посмотрим.

Конкретные предложения? Был конкретный интерес от нескольких клубов, но я бы назвал эти варианты не самыми лучшими. Также возникал интерес от клуба из Италии, но они хотели взять Дркушича в аренду, что не особо интересно как «Сочи», так и самому футболисту. И было принято решение остаться», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Напомним, словенский защитник перешёл в «Сочи» из «Браво» зимой 2022 года. За этот период он принял участие в 56 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Дркушич сыграл в 14 матчах во всех соревнованиях, в которых забил два гола. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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